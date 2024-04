Ana había explicado a Jorge Javier que tiene "problemas en las cervicales y hernias discales" . De ahí que siempre tenga una pose tan recta en las galas. "Tengo una pose muy flamenca también porque soy bailaora de flamenco", añadió. El presentador no se pudo contener a pedirle una demostración. Ana se movió con arte aún asegurando que no podía por sus problemas.

A continuación, Jorge Javier Vázquez preguntó a Carmen Borrego por su veredicto si fuera jurado de un 'talent show'. "Fuera. No puede decir que no se puede mover y luego bailar flamenco . O me creo una cosa o me creo otra", soltó la colaboradora de televisión. Ana respondió totalmente indignada: "Yo puedo demostrar el parte médico, porque usted va de plato en plató y estaba que se moría ", contestó.

En ese momento, Carmen Borrego evitaba responder argumentando que no iba a faltarle el respeto. Pero momentos más tarde le decía que no tenía reparo en "regalarle algún plató para yo descansar". "Me han ofrecido y he dicho que no", aseguraba Ana. Sin duda, Carmen Borrego y Ana están muy lejos de ser amigas.