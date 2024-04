Ángel Cristo y Ana Herminia hacen historia casándose en 'Supervivientes' en una boda por todo lo alto: "Prometo amarte todos los días de mi vida"

"Nunca es tarde para enamorarse de verdad. Pensaba que no me iba a enamorar nunca como lo estoy", apuntaba muy emocionada. Finalmente, se dirigió directa a la barca y se montó en ella para ir al lugar donde se celebraría la boda tan esperada. Por otro lado, ya avanzado el programa, Sandra le avisaba también a Ángel Cristo en medio del oráculo de Poseidón para que fuera a la barca y se preparase para el acontecimiento tan especial que estaba a punto de celebrarse.

Además, los concursantes recibían la invitación de la boda con gran expectación y alegría. Aurah, por ejemplo, era la dama de honor. Mientras tanto, Laura Matamoros gritaba emocionada al saber que también estaba invitada a la boda. Miri, por el contrario, no estaba invitada. "No me ha invitado, ¿qué hago, me pongo a llorar? Que sean felices", apuntaba la concursante al resto de sus compañeros de playa. Marieta, Javier Ungría, Arantxa del Sol y Rubén Torres tampoco estaban invitados.