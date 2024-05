Los seguidores de 'Supervivientes', muy críticos con Ana Herminia: "¿A qué viene eso ahora?"

Ana ha contando que su primer encuentro con él sucedió cuando ellas apenas tenía 17 años. Lo dijo en el programa de Ana Rosa Quintana, en esta cadena: según relató, ella estaba con unos banderilleros, y él empezó a buscarle "la mirada", se sentó a su lado y empezaron a hablar. Tal y como relata compartieron mucho tiempo juntos durante una semana e incluso llegó a acompañarle a alguna entrevista. Aunque no llegaron a más: "Cuando él quiere entrar a matar le digo 'soy virgen' y el otro 'espantá' que no me respondía ni nada y ahí quedó", explicaba. Según la pareja de Ángel Cristo esto le causó "ternura" y ahora solo mantienen una buena amistad, pero sí confirmó un "tonteo".