¿Marieta y Gorka se gustan o es estrategia?: la opinión de los fans de Supervivientes

A pesar de negar el pasado jueves su beso con Gorka, Marieta rectificó este domingo y confesó haber tenido besos eléctricos con el vasco. "Para mí eres sagrada Sandra. El otro día no fui sincera. Me puse un poco en compromiso... es verdad que han habido besos en la comisura. Para Marieta fueron "besos de deseo". Gorka sin embargo sigue negando los hechos: “Yo aquí he venido a hacer supervivencia, a pelear las pruebas. Y a quien me vacile evidentemente pues voy a sacar mi carácter. Yo no he venido aquí a marujear, a estar a broncas con una persona y con otra, ni a tramas amorosas que no son ciertas”, asegura Gorka.