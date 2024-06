Aurah Ruiz confiesa los sueños más íntimos que ha tenido en Honduras: "He tenido un orgasmo"

Aurah Ruiz ha confesado en Honduras algo que no había confesado antes. Una Aurah que nos dejaba durante la pasada gala uno de los puentes de las emociones más emotivos. Todo comenzaba con Marieta contando que había soñado que abrazaba a su madre: "Era tan real que la he tocado". Rubén Torres bromeaba en ese momento diciendo que era él. A Marieta le extrañaba que estaba tocando a alguien y fue por eso por lo que se acabó despertando.

Gorka, por su parte, señalaba que sus sueños siguen siendo los de siempre: "He vuelto a soñar con comida" . Algo que también le pasa a Rubén Torres. Mientras tanto, Aurah Ruiz entraba en la conversación asegurando lo siguiente: "Yo sueño con todo lo que me da placer. La comida y los orgasmos. Las dos cosas". Esto último causaba curiosidad entre el resto de concursantes.

"He tenido varios sueños húmedos. Y he llegado al final", añadía la concursante canaria. Marieta bromeaba que entre su abrazo y el orgasmo de Aurah, ambas habían hecho cosas. Gorka en ese momento lanzaba una pregunta: "¿Cuántos de vosotros habéis tenido un orgasmo aquí soñando?". Marieta y Gorka confesaban haber tenido un sueño erótico pero no haber terminado, mientras que Aurah, además de tener un sueño erótico, ha podido culminarlo.