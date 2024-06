La emoción de Aurah al leer la carta de Jesé en directo: "Estoy orgulloso de tener una mujer como tú a mi lado"

Pero lo que no sabía es que iba a poder leer esta carta de su marido durante la gala al haber cumplido la penitencia, algo que algunos de sus compañeros no habían hecho, en concreto Miri y Gorka.

Aurah, desde el 'set de nominaciones', leída en voz alta las palabras de Jesé. Aurah, desde el 'set de nominaciones', leída en voz alta las palabras de Jesé. "Todos los días sin ti se me hacen difíciles y más que nunca valoro que no me regañes por cualquier cosa. Te extraño a todas horas, no paro de pensar en ti y estoy deseando que llegue ya el momento de besarte y abrazarte mucho”, comenzaba diciendo, como también hacía referencia al hijo que tienen en común: "Te ama mucho y me dice todos los días que cuándo vas a venir"