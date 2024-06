La carta que Miri escribió antes de 'SV' revive un momento especial: "Me ponía a llorar de lo emocionada que estaba"

Miri ha sonreído recordando lo que dijo en su día en la carta: Eres una ganadora pase lo que pase"

La última expulsada se ha emocionado recordando un momento muy emotivo cuando estaba en el avión: "Me acuerdo de esa sensación"

La tremenda emoción de Miri al tener que decir adiós a Honduras: "Es el mejor programa en el que he estado en mi vida"

La última expulsada de 'Supervivientes 2024' está volviendo a la realidad y se está encontrando con muchas sorpresas desde que salió de las playas de los Cayos Cochinos. Miri no ha podido aguantar la emoción de volver a abrir la maleta que hizo en su día para viajar a Honduras.

Dentro de su equipaje ha vuelto a oler su ropa limpia y fresca y ha revuelto todas las cosas para buscar los looks que más le gustaban. Ahora Miri ha tenido que abrir otro objeto que es también muy importante para ella, sobre todo porque tiene que ver con el concurso que ha hecho durante estos 94 días que ha sobrevivido en el reality.

Miri ha podido leer la carta que se escribió a sí misma antes de saltar del helicóptero hace tres meses. La exsuperviviente ha comenzado a leer la dedicatoria que venía con la carta: "Carta para Miri, guardar con amor y dársela muy tarde. Recuerda toda la gente que ha confiado en ti al leer esto y no olvides nunca que la primera en hacerlo has sido tú".

Tras esto, ha enseñado la carta a la cámara y ha confesado que escribió demasiado: "Como veis me escribí la Biblia en verso. Explico un poco en el momento en el que estoy y me digo '¡la que te espera!" Miri ha comenzado a leerla tranquilamente y ha sonreído en muchos momentos.

En la carta, Miri ha podido recordar lo que le dijo su padre antes de entrar a 'Supervivientes': "Ahora mismo me siento fuerte, tengo en la cabeza las palabras de la gente que me quiere. Papá me dijo 'pase lo que pase, no sé si para bien o para mal, esto es solo un programa de televisión, tómalo como tal y sé tú misma".

Además, Miri ha descubierto que se daba muchos ánimos antes de comenzar la aventura: "Cuando estés leyendo esta carta, con toda la incertidumbre que tengo ahora mismo, estate súper contenta porque lo has hecho genial. En serio, te quiero muchísimo. Eres una grande y vas a poder con todo esto".

La carta de Miri ha servido como un diario, el único diario que ha podido tener en Honduras. La expulsada se ha emocionado con todas las cosas que leía: "¡Dios, me contaba un montón de cosas!" En la dedicatoria estaba escrito un momento muy especial que vivió en el avión: "Quiero acordarme de cómo me siento ahora mismo, de estos nervios, de esta sensación de felicidad... Quiero acordarme del otro día en el avión, que lloraba, sin que nadie me viera, de ilusión imaginándome saltar del helicóptero".

Miri ha mirado a la cámara y ha admitido que sí lloró, ya que esperaba impaciente saltar desde el helicóptero: "Cuando cogí el avión por primera vez me imaginaba saltando desde el helicóptero y me ponía a llorar de lo emocionada que estaba. Me acuerdo perfectamente de esa sensación".

Tras esto, ha seguido leyendo y ha sonreído mucho cuando se decía a sí misma que no estuviese nerviosa: "¡Qué mona! ¿No? Decirme estas cosas". El final de la carta ha sido el momento más emotivo: "Eres una ganadora pase lo que pase, ¡qué guay poder vivir esto! Porque lo has decidido tú y te lo has currado tú. ¡Viva 'Supervivientes'! Ahora con cabeza y a seguir con lo que te espera próximamente. Siempre humilde y con una sonrisa, te amo".