Lesly, la bailarina que denunció a Nacho Cano, cuenta por qué lo hizo: "Me indignaron las condiciones"

En su entrevista, la bailarina quería dejar claro que ella "no tenía ninguna mala intención" y no quería que esto sucediera, pero algo pasó que provocó que la apartaran del proyecto.

La invitada se sentaba en 'TardeAR' y comenzaba relatando cómo conoce el proyecto del compositor: "Hubo un casting en varias ciudades de mi país, yo ya había trabajado en el 2014 en 'Hoy no me puedo levantar', que me hizo mucha ilusión porque para mí Nacho Cano era un referente". Lesly, cuenta, que se presenta a una audición y es seleccionada tras varias pruebas: "Las audiciones empezaron en octubre y tras varios procesos, en noviembre me avisan que soy una de las elegidas para participar en el proyecto".