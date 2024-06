La emoción de Miri al volver a abrir la maleta con ropa limpia: "¡Ya no me acuerdo ni de lo que tenía!"

La última expulsada de 'Supervivientes' ha podido abrir su maleta con ropa limpia después de 94 días de concurso

Miri no ha encontrado uno de los objetos que más desea: "Mi pintalabios, no sé dónde está"

Aurah Ruiz muestra el objeto de su maleta que le recuerda a Ángel Cristo: "Lo defendí por primera vez"

El pasado domingo 9 de junio, Miri Pérez se convirtió en la última eliminada de 'Supervivientes 2024'. Tras 94 días de concurso, la superviviente se despidió de la Palapa, de Laura Madrueño y de todos sus compañeros. Los espectadores decidieron expulsarla en un duelo final contra Marieta.

Poco a poco, Miri ha podido regresar de su vida salvaje como superviviente para volver a la civilización. El programa le ha entregado la maleta que hizo en su día para ir a Honduras, con ropa limpia y fresca. Cuando Miri ha pisado el hotel de los Cayos Cochinos, se ha emocionado mucho.

Miri ha entrado a una de las habitaciones y ha visto su maleta encima de una cama: "¡Mi maleta! Ya no me acuerdo ni de lo que tenía aquí". La última expulsada del concurso ha ido directamente a abrirla para ver lo que había en su interior y se ha llevado bastantes sorpresas porque casi todo era ropa nueva que había comprado antes de viajar a Honduras.

Lo primero que ha sacado de su equipaje han sido unas playeras blancas: "Esto me lo compré antes de venir, ¿no sé ni para qué? Están súper blancas para estrenar perfectamente, ¿yo no sé para qué me traje tanta bamba? Porque estas bambas tampoco las necesito aquí mucho".

Miri ha llegado a la conclusión de que en su maleta había cosas que para 'Supervivientes' no son las más adecuadas. Tras esto, ha sacado una falda blanca y ha gritado de la emoción: "¡Esta falda me encanta! Es una falda de segunda mano, me la compré en Ibiza. Es súper ibicenca, ¿no sé muy bien para qué me la traje?"

Minutos después ha sacado un bañador morado muy especial para ella: "Tenemos este conjunto que me lo quería llevar a la playa, este bañador palabra de honor ideal, que va con esta faldita. Me lo hizo una amiga mía que se llama Carol Luna y me lo hizo ella especial. Al final no me lo llevé.

Miri ha ido rebuscando en la maleta y ha encontrado un top que le hubiese venido bien para realizar las pruebas en 'Supervivientes': "¡Este top lo echaba un montón de menos! Para hacer las pruebas lo pensaba, 'si me hubiera llevado este top, hubiera sido la bomba". Después ha sacad unos pantalones muy modernos: "Estos pantalones me los podría poner para ir con Jorge Javier".

La expulsada ha abierto el otro lado de la maleta y no ha podido evitar gritar al encontrar sudaderas limpias y con buen olor. También ha sacado un vestido ibicenco para el verano y un mono nuevo que había echado de menos cuando estaba sobreviviendo en la playa. Miri ha explicado que la ropa que hay en la maleta le va a venir bien para el verano.