Gorka es el salvado de la noche y se sitúa a un paso de la final de 'Supervivientes 2024': "Quiero llegar a esa soñada última gala"

Con las manos en la cabeza y sin aún creérselo, Gorka agradecía a toda la audiencia por haberle salvado: "No sé qué decir, muchísimas gracias a todos, no sé cómo agradecéroslo". Después de esta salvación, Carlos Sobera afirmaba: "No sé si eres consciente de lo que supone librarse en la ceremonia de salvación precisamente hoy. Esto te coloca a un pasito de la gran final".

"Esta movida me encanta y no me refiero a esta salvación sino a esta aventura, he flipado en todos los colores con cada día que hemos pasado aquí y quiero llegar a esa soñada final, gracias a todos", terminaba diciendo Gorka a la audiencia de 'Supervivientes'.