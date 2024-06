Aurah se reencuentra con Ángel tras su sonado enfrentamiento en 'Supervivientes': "Te pido disculpas, pero mírame a la cara"

Después de ver en su totalidad los principales enfrentamientos entre ellos, Carlos Sobera instaba a ambos a hablar e indicaba que era el momento de arrepentirse si es que sentían eso tras repasar las fuertes broncas entre ellos. Por su parte, Aurah Ruiz, que ya se había disculpado con anterioridad por su actitud, admitía su culpa y pedía perdón a Ángel: "Te pido disculpas, pero mírame a la cara, me equivoqué muchísimo y me arrepiento. No sé si me perdonarás o no, pero tenía ganas de quitarme esa espinita".