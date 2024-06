Álex Ghita dedica un mensaje a su novia, Adara Molinero, ante su "pánico" en 'SV': "Se puede transformar"

"Es tu decisión, no te preocupes, me hubiera gustado que lo hubieras hecho, pero si no te ves capaz... me da mucha pena verte así. El helicóptero vuelve al helipuerto, no vas a hacer algo que no quieres y que no te sientes capacitada", le tranquilizaba Jorge Javier Vázquez desde el plató de 'Supervivientes' y añadía: "No te tienes que sentir culpable, te sientes como te sientes y ante esto no puedes forzarte a hacer cosas que no quieres hacer. Tienes que sentirte tranquila, el programa aceptará en todo momento la decisión que quieras tomar".