La pulla de Ángel Cristo Jr. que hace estallar a Zayra Gutiérrez: "Yo con este ser no hablo"

En primer lugar, ha sido Pedro García Aguado el que no ha podido evitar saltar en contra de Gorka y Arkano por las constantes nominaciones que le hacían en la isla. Por otro lado, también se ha visto un careo entre Rubén Torres y Aurah Ruiz , en el que la canaria ha comentado que a Jesé Rodríguez no le ha gustado las cosas que ha dicho el bombero de su mujer .

Kiko Jiménez ha salido en defensa de Ángel Cristo Jr. y Zayra ha enumerado todas las cosas que ha hecho mal el hijo de Bárbara Rey en el reality: "Él se ha escapado, él ha insultado, él ha hecho lo que le ha salido del forro todo el programa, no respeta absolutamente a nadie... Entonces, me la suda lo que me diga".

"Pue si admiras a mi padre, mi padre con lo que me acabas de decir a lo mejor no te admira tanto", le ha respondido Zayra. La hija del futbolista le ha explicado que con ese comentario a su padre ya le iba a tener en su contra. Sin embargo, Ángel ha entrado en un terreno pantanoso al hablar de las familias: "No necesito que me admire él, lo importante es tu padre".