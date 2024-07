Logan usa el poder del tridente dorado y decide unas nominaciones cargadas de estrategia

Logan da un giro radical a las penúltimas nominaciones al salvarse y meter a uno de sus compañeros

Sofía Suescun, Lola Mencía y Marta Peñate, las nominadas de 'Supervivientes All Stars' de esta semana

Marta Peñate se mosquea con Alejandro Nieto tras escuchar su conversación con Sofía: ''Estoy en shock''

Ya lo anunciaba Jorge Javier Vázquez al principio de la gala de 'Supervivientes All Stars', ya ha comenzado la recta final del programa y estas iban a ser las penúltimas nominaciones de la edición, aunque los concursantes no tienen ni idea.

Después de despedirse de Bosco Martínez Bordiú tras convertirse en el expulsado de esta semana, los supervivientes se iban a enfrentar a un juego prelíder que era el salvoconducto para llegar a la prueba final para intentar conseguir el collar de líder. Jorge Pérez y Alejandro Nieto conseguían llegar a la prueba final.

Un disputadísimo y duro duelo en el juego de líder nos regalaban Alejandro Nieto y Jorge Pérez que terminaba con la victoria de Alejandro, lo que le hacía estallar de felicidad al conseguir el importantísimo collar: "Se lo dedico a toda la gente que me ha salvado, a mis padres, a mi pareja, a mí hijo y a todos. Lo conseguí, tenía esa espinita. Estoy muy contento".

Así han sido las nominaciones

Lola Mencía: nomino a Sofía porque no voy a tocar a ninguno de la 'chupipandi' y a Logan tampoco. He perdido todo el contacto que tenía con ella y no me han gustado muchos de sus gestos.

Marta Peñate: nomino a Sofía porque conocí a una Sofía completamente diferente, igual conocía su lado bueno, conocí de ella una cosa muy bonita y con la persona que he convivido ahora no me gusta, es prepotente, altiva y no me siento feliz con ella alrededor.

Sofía Suescun: nomino a Lola porque se me ha ido desinflando sobre la marcha, antes teníamos más relación, pensaba que tenía más personalidad y cuando han pasado los días la he visto muy palmera de Marta y a mí me gusta la gente con personalidad.

Logan Sampedro: mi nominación es para Marta y la baso en que a mí no me gustan los problemas y los pequeños rifirrafes que tuve fueron con ella.

Jorge Pérez: mi nominación va para Sofía, los hechos sucedidos se entienden, además con el resto de compañeros tengo una relación excelente.

Alejandro Nieto tiene que desempatar entre Marta y Lola

Sofía Suescun era la nominada por el grupo, habiendo un empate entre Lola y Marta Peñate con un voto cada una, algo que iba a tener que desempatar Alejandro Nieto como líder.

Una complicada decisión para él, ya que tiene una gran relación con ambas. "Esto es una estrategia y quiero que me nomines a mí", le pedía Marta Peñate a su compañero. "Son dos personas que son dos pilares para mí aquí, dos grandes supervivientes y me da mucha pena tener que elegir entre ellas. Quiero mucho a las dos, pero creo que Marta es más fuerte que Lola, elijo a Marta", decía el líder, que creía que lo mejor era meter a Marta Peñate en la nominación.

Como líder, Alejandro también tenía que dar el nombre de su nominado directo, dando el de Logan Sampedro. Y este, que se acercaba hasta el 'set de nominaciones' al tener en su poder el tridente dorado, podía elegir si usar este gran privilegio de poder cambiar la nominación.

Logan Sampedro utiliza el poder del tridente dorado como 'líder de líderes'

Logan no dudaba en usar este poder para salvarse a él mismo de la nominación y, por tanto, tenía que intercambiarse por otro de sus compañeros que no estuvieran en la lista y decía que fuera Lola quien entrase en las nominaciones: "Jorge lleva mucho detrás y le quiero dar un respiro".

"No puedes decir absolutamente nada", le explicaba Jorge Javier y Logan Sampedro volvía junto a sus compañeros tras revolucionar completamente las nominaciones con su decisión.