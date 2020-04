El tremendo pique entre Adara y Violeta: "Habría que adoptarte en un psiquiátrico"

“Choni, ridícula, apestosa…”, son algunos de los adjetivos que se han intercambiado Violeta y Adara durante el programa. La enemistad de las colaboradoras es reciente, por eso no ha hecho falta mucho para que un comentario provocara un enfrentamiento entre ellas.

Todo ha comenzado cuando en el plató se estaba hablando de la nueva ilusión de Adara y Violeta ha opinado lo siguiente: “Pobre afortunado”. Adara no se ha quedado callada antes esta pullita y le ha recordado a Violeta la polémica compra de su perro , por el que Fabio y ella pagaron y no adoptaron: “A ti sí que habría que adoptarte, pero en un psiquiátrico” , ha sido la respuesta de Violeta.

Las burlas no han tardado en hacerse notar y Jordi González ha preguntado, estupefacto, por qué se llevan tan mal. Violeta cuenta que Adara le provocó a través de las redes sociales y que, desde entonces, no se soportan. Pullitas, vaciles y golpes bajos. Jordi no daba crédito.