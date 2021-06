Alejandro Albalá ha tomado una decisión en 'Supervivientes'. Después de que acabe el concurso, quiere ir a por todas en el amor . "Te veo a ti con Sandra, a Omar con Anabel, a Olga con su marido... Todo el mundo. Me ha dado envidia. Quiero encontrar el amor", le contaba a Tom Brusse.

No fue lo único que confesó. El superviviente también reveló que tuvo una novia el pasado verano que le "encantaba" y por la cual "estaba muy pillado", pero ella vivía en Barcelona así que la distancia se impuso entre ellos .

Tom Brusse cree que su relación con Sandra solo atraviesa una crisis

"Quiero encontrar a alguien que me cruce con ella, la vea y diga 'uf'. Ese momento. Me apetece compartir con alguien las cosas. Despertares, vivencias, viajar...", decía. Tom se sintió muy identificado con lo que decía Alejandro, y no pudo evitar acordarse de Sandra Pica.