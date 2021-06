Rocío Flores, sobre su defensa a Olga Moreno: "Lo haré le moleste a quien le moleste"

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco se derrumba en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

Rocío Flores: "Si yo no me parto la cara como en otras ocasiones es por la situación de fuera"

Rocío Flores ha estallado en 'Supervivientes: Tierra de nadie'. La exsuperviviente siente que se mira con lupa cualquier intervención que hace defendiendo a Olga Moreno y que el resto a la mínima saca a colación la polémica familiar que se vive tras la emisión de la seriedocumental de Rocío Carrasco, su madre.

En esta ocasión, la hermana de Melyssa, Lorena, comentaba que no se cree la amistad de Olga con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 2', ya que al inicio del concurso la criticaba junto con Marta López. "Yo no digo que Olga se mala persona ni nada. Solo que en mi concepto de amistad no cabe que primero me hayan criticado", exponía.

Pero para Rocío Flores, su argumento era un ataque directo a Olga, sacando el argumento que en otras ocasiones ha escuchado de que la mujer de Antonio David Flores sería experta en manipular.

"Las personas que hemos estado ahí no sabéis lo necesario que es el tener apoyo dentro de esa isla. El momento de acordarte a tu familia... Yo he vivido eso en mis carnes. Me hace hasta ilusión que sea Olga una de las personas con las que haya tenido confianza", respondía tajante Rocío Flores ante las últimas imágenes que se habían visto de Olga apoyando a Melyssa en un momento de bajón.

En ese momento, Marta López apoyó a Rocío Flores y Alexia Rivas intervino para decir que le llamaba la atención la incisiva defensa que Marta está teniendo sobre Olga "respecto a otras personas".

Como Rocío Flores se dio por aludida, estalló: "¿Te explico por qué no la defiendo a muerte como lo he hecho toda la vida? Yo te lo quiero explicar. Si yo no me parto la cara como lo he hecho siempre (se le quiebra la voz) es por la situación que tengo fuera. Porque es muy complicado las cosas de fuera con las cosas de dentro. Y si encima vengo aquí y hay personas que me mezclan una cosa con la otra para mí es muy complicado", contestaba con los ojos vidriosos.