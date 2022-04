Alejandro Nieto prohíbe a Tania Medina enseñar a pescar a sus compañeros y eso lleva la tensión a la palapa

Alejandro les pide a los concursantes que le den las gracias porque gracias a él "van a poder comer pescadito", algo que no le gusta nada a Tania : "Pesqué el otro día yo sola, es muy feo tío". Ella, tras esto, le cuenta a sus compañeros que la técnica de su pareja "la sabe hacer cualquier persona" y que "no quiere enseñárselo a nadie" , algo que él mismo le dice a Anuar. Y termina diciéndole a él que esto "le molesta". Algo que Kiko Matamoros comenta.

Tras ver las imágenes, Alejandro se explica en la palapa: "Yo quería que no se lo enseñaras a tu grupo, no que yo no se lo iba a enseñar al mío". Y termina reprochando sus palabras a Matamoros: "Tú no te has echado a pescar". Anuar, por su parte cree que suena "un poco feo" que no deje que enseñe a su equipo todo esto.