Adara Molinero es junto a Sofía Suescun, Bosco Blach Martínez-Bordiú, Logan Sampedro y Olga Moreno una de los concursantes confirmadas de ' Supervivientes All Stars '. Por el momento, la ganadora de la séptima edición de 'GH VIP' ha revelado que está preparándose con un entrenador personal para regresar a Honduras en la mejor forma física, pero no ha resuelto otras dudas de sus seguidores a las que sí que les ha dado respuesta su madre, Elena Rodríguez .

Mientras que su padre, Jesús Molinero, con el que no tiene ningún tipo de relación desde hace cuatro años, ha revelado que no tenía ni idea de que su hija regresaba a la televisión; su madre, con la que tiene una excelente relación y son como mejores amigas, no se había pronunciado hasta ahora que sus seguidores se lo han pedido.