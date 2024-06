El bonito gesto de Bosco hacia Adara al verla hundida antes de despegar hasta la playa: "Este año te dejo ganar"

Adara Molinero ha comenzado la noche muy apagada y sin ganas de comenzar la aventura de 'Supervivientes All Stars' . Las condiciones climáticas no han ayudado a Adara se anime y en la primera conexión en directo con Jorge Javier le ha explicado que estaba muy triste.

Adara ha sentido mucho miedo de poder volver a experimentar las durísimas condiciones del concurso . Jorge le ha preguntado a Bosco por cómo veía a su compañera y este le ha hecho un gesto muy bonito a Adara : "Poco a poco. A Adara no la veo muy lista para saltar, pero yo la he dicho que este año hasta la dejo ganar si quiere".

El público del plató ha comenzado a aplaudirle el comentario. Tras esto, el presentador de 'SV All Stars' le ha propuesto a Adara ir hasta los Cayos Cochinos en el helicóptero: "Nos ponemos en marcha y al llegar allí decides si quieres abandonar". Adara ha sido muy clara: "¡No me tiro, no me tiro!"