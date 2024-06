Marta Peñate pide perdón en directo a Carmen Borrego por sus palabras hacia ella: "¡'Potota' no, yo no la quiero llamar 'Potota'!"

Marta Peñate, sobre las lágrimas en la palapa de 'SV All Stars' durante la pasada gala: "La mente me jugó una mala pasada"

El momento en el que Marta Peñate le pide perdón a Carmen Borrego: no te lo pierdas

Cómo fue la primera prueba de inmunidad de la historia de 'Supervivientes' y quién la ganó

En tan solo cinco días que llevan los supervivientes en Honduras, Marta Peñate está teniendo un sinfín de emociones tanto para bien como para mal. Pero sobre todo, para lo segundo. Durante la pasada gala, un fuerte enfrentamiento con Adara terminó con la colaboradora amenazando con abandonar. Este martes, Jorge Javier Vázquez preguntaba a los concursantes qué tal se encontraban, puesto que el otro día no tuvieron su mejor noche.

Jorge Javier concretaba más y se dirigía a la colaboradora de Telecinco, después de decir que "en ella todo es muy cambiante, como la vida": "¿Qué tipo de Marta eres ahora?". "Estamos arriba Jorge, aquí... no, no me sale como Bosco", bromeaba Peñate, imitando lo que instantes antes acababa de decir un compañero suyo (Bosco Martínez-Bordiú) respondiendo con mucha positividad tras ser preguntado por Jorge Javier, a pesar de las duras condiciones en las que se encuentran en la isla.

Marta Peñate pide perdón a Carmen Borrego

"Estoy de puta madre todavía", añadía Marta Peñate. "¿Te acuerdas de la guerra que diste el otro día, que no parabas de llorar y llorar?", apuntaba el presentador de 'Supervivientes All Stars'. "Eso era un dramilla que me monté, la mente que me jugó una mala pasada", respondía Marta. Una Marta que tras la discusión con Adara, decía entre lágrimas que no estaba en un momento de su vida bueno ni "preparada" para esta aventura.

Es en ese momento cuando Jorge Javier le avisaba: "Ya verás tú cuando vuelvas, la que te tiene montada 'Potota'", decía Jorge Javier, puesto que Marta Peñate se ha mostrado crítica con el corto paso de Carmen Borrego por 'Supervivientes 2024' y el otro día amenazó con irse, con tan solo tres días a sus espaldas en tierras hondureñas.