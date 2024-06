Una fuerte tormenta sorprende a los concursantes por completo y les hace pasar la noche en vela: "¿Esto es una broma?"

La supervivencia extrema no cesa y una fuerte tormenta hacía pasar a los concursantes 'all stars' empapados bajo la lluvia. Y es que como bien decía Jorge Pérez, lo peor del 'Supervivientes' , además del hambre, son las duras lluvias torrenciales que aparecen cuando menos te lo esperas. Además, sale lo peor de cada uno y en ese momento, Marta Peñate recordaba algo que había dicho con anterioridad y que les habría salvado del auténtico tormentón que les cayó.

De repente, el cielo de Playa Leyenda se oscurecía y las lluvias comenzaban a aparecer. "No, no", negaba Adara Molinero. Todos corrían rápidamente y se apresuraban. Algunos como Abraham García mostraban su lado más optimista: "No pasa nada, está todo bajo control". Pero la fuerza y la intensidad de la lluvia era de un calibre inmenso. Y lo que era peor: no tenían dónde resguardarse.