Los supervivientes se enfrentan a la tormenta más escalofriante de la edición: "Es la más fuerte que ha caído"

Ana María Aldón no se creía lo que estaba por llegar: "Madre mía, no me digas que va a haber tormenta esta noche", decía. Y vaya que si la hubo. Pronto los rayos y los truenos se apoderaron de la playa. Los concursantes trataban de asegurar el fuego, pero algo les decía que no iba a servir de mucho: "Ahora mismo coger brasas es una estupidez".