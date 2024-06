Marta Peñate dinamita el oráculo y dispara contra Abraham y Sofía: "¡No paras de pegarme puñalada tras puñalada!"

"Cuando mis compañeros están pasando un mal momento intento que saquen una sonrisa y gasto bromas. De ahí me soltó que tenía altibajos y que si quiero guerra la tendré. Esto se llama querer buscar guerra y querer buscar un vídeo", apuntaba Marta. Tras esto, Abraham sacaba pecho de cuando ganó 'Supervivientes': "Para que entendáis como es. Dice que no hagamos algo y luego ella lo hace siempre. Va siempre inyectando mal rollo y en cuando ve una cámara se vuelve loca".

"Me sorprende que Marta insista poniéndonos entre la espada y la pared para que digamos si tienes doble clara. Eso lo tienes que saber tú, no siempre querer la aprobación de los demás. Es una discusión vuestra", le achacaba Sofía a Marta. La cara de Peñate era un cuadro total, mientras que Sofía seguía a lo suyo: "Está claro que cambias de humor de un momento para otro" . Olga Moreno intervenía en ese momento para señalar que Sofía le acababa de pegar una puñalada a Sofía, desencadenando el estallido total de Marta.

"¡Tú y yo somos amigas y no paras de pegarme puñalada tras puñalada! ¡No paras de venderme! No paras de buscar un vídeo y esa no es la Sofía que conocí en 'Gran Hermano'", apuntaba Marta Peñate, muy resignada. Y es que Marta se refería a que en la playa, tras decirle a Sofía que le había despertado una alarma (refiriéndose a Abraham partiendo el coco a primera hora de la mañana), la novia de Kiko Jiménez sacaba pecho por su compañero y además, le llamaba víctima a Marta y a Olga Moreno.

"No hay nada peor en la vida que te traicione una amiga", aseguraba Marta Peñate, para añadir lo siguiente: "¡Me estás vendiendo por un puto vídeo! ¿Te compensa vender a una amiga por un vídeo? Te lo juro, que conozco a tu madre, a tu novio, ¿y eso te compensa? Encima intentas hacerme quedar como una loca. La que me has vendido eres tú y está grabado. Has intentado hacer creer que hablo mal de Abraham y no es así".