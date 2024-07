Anabel Pantoja desvela qué le ha dicho su tía Isabel Pantoja tras su embarazo: "Está muy contenta"

Pero antes de todo, Anabel resaltaba el trabajo de Sofía y Logan en la prueba del puzle -a pesar de que el equipo de ambos perdía- y que acababan de ver desde el plató: "Lo han hecho muy bien. Yo no habría llegado ni a la primera pieza". Es en ese momento cuando Jorge Javier le preguntaba lo siguiente: "¿Cómo está el bebé?".

"Con hambre. Tiene más hambre que los supervivientes", bromeaba la sobrina de la tonadillera, para posteriormente añadir que le "suenan las tripas". Además, confesaba que no llora tanto: "He sido más dramática contigo por las tardes que ahora preñada. Esto me está dando una lección de vida", aseguraba Anabel Pantoja.