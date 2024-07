Abraham destapa una supuesta 'traición' de Lola hacia Marta y esta estalla contra él: "¡Mentira, eres un p... falso!"

Abraham ha revelado que Lola y Olga ha hablado mal de Marta en la playa: "Es una palmera falsa"

Lola se ha derrumbado tras su discusión con Abraham: "He reventado, no estoy feliz"

Monumental bronca de Abraham con Lola y Olga Moreno por un risotto: "¡Sois unas palmeras!"

La Palapa en la tercera gala de 'Supervivientes All Stars' ha estallado por los aires. La mayoría de los concursantes se han visto inmersos en una gran bronca después de que Abraham y Lola empezasen a discutir debido a su enemistad en las playas de los Cayos Cochinos.

La discusión ha comenzado en la Palapa entre Abraham y Lola después de ver un vídeo en el que Abraham comentaba que Lola y Olga eran las palmeras de Marta Peñate. Lola se ha defendido del comentario de Abraham: "No considero que sea palmera porque yo estoy con el grupo que siempre sale nominado, que siempre perdemos las pruebas, que no ha ganado ningún líder... Entonces no tiene ninguna lógica que yo esté siendo palmera cuando siempre perdemos".

Abraham ha vuelto a decir que era una palmera y ha arremetido contra Lola desvelando que ha sido una falsa con Marta Peñate: "Sigo en pie con lo que digo de palmera y además es falsa palmera. Mientras Marta estaba cocinando a la orilla del mar y aquí la señorita Lola se ha apartado y ha dicho '¿esta dónde va? y luego ha llegado Olga, se han puesto las dos a hablar de Marta y cuando ha llegado el cámara han salido corriendo".

Lola se ha puesto a chillarle cuando ha escuchado la acusación: "¡Mentira y lo juro por mi madre! ¡Falso tú! 'Eres un p falso!" Olga y Lola se han dirigido a Marta diciéndoles que era mentira. Tras esto, Sofía Suescun ha querido meterse en la conversación y Marta Peñate le ha llamado 'metemierda'.

Minutos después, Lola ha seguido atacando a Abraham tras la insinuación que ha hecho sobre ella: "No hablo a las espaldas de la gente, eres un falso. No me gustas y creo que tienes una estrategia bien montada y que cuando llegues a la final te vas a matar con todos los que te llevas bien".

Lola sufre un terrible bajón tras la discusión y Bosco la intenta consolar

Jorge Javier ha indicado que las imágenes a las que se refiere Abraham se podrán ver en 'El oráculo de Poseidón' en 'Conexión Honduras'. Tras escuchar esto, Lola se ha dirigido a Sofía y le ha indicado que se siente mal con ella tras meterse en la discusión de Abraham y ella: "Me ha molestado bastante lo que acabas de hacer".

Después de toda la gran discusión de los concursantes, que ha terminado con Marta Peñate fuera de la Palapa tras estallar contra Sofía por defender a Lola, las lágrimas han aparecido en el lugar. Lola se ha derrumbado y le ha querido dar un ataque de ansiedad, por lo que ha salido un momento fuera de las cámaras.