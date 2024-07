Antes de convertirse en la segunda expulsada de 'Supervivientes All Stars' , Olga Moreno se ha tenido que mojar y ha respondido a la gran pregunta de Poseidón. La ganadora de 'Supervivientes 2021' ha confesado que le ha sorprendido para bien Marta Peñate : "Me encanta".

Cuando Marta Peñate ha leído la pregunta del dios de los mares no se lo ha pensado dos veces y ha comentado las dos personas que para ella son imprescindibles en la isla. Marta ha elegido a Olga y a Lola, ya que son parte de su grupo: "No pensaba que Olga fuera así, me ha gustado como es. Lola me tiene conquistada y a Jorge y a Alejandro ya les conocía".