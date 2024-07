Las bonitas palabras de Abraham a Sofía al coronarse como la nueva líder: "Es una persona que se merece ganarme"

Sofía se ha convertido en la ganadora del juego de líder: "Estoy muy feliz, muy orgullosa y súper contenta"

La ganadora del juego ha tenido unas bonitas palabras con Abraham: "Sé que no me va a traicionar"

La noche más lacrimógena para Abraham: primero se emociona al ganar el collar de líder y después en la palapa recordando a su abuelo

Los supervivientes se han tenido que enfrentar en una nueva prueba para conseguir el liderazgo y ser inmune en las nominaciones semanales. El juego en el que han tenido que competir se llama 'El potro de vértigo', en donde los concursantes se han tenido que agarrar como han podido con una cuerda mientras un tronco iba girando para tirarles al agua.

La fuerza ha sido crucial en esta prueba y con la convivencia estallando por los aires cada minuto, los supervivientes se han esforzado mucho y han hecho todo lo posible por mantenerse en el tronco y alzarse con el collar de líder para no salir nominados en la tercera gala de 'Supervivientes'.

Uno de los primeros en caer ha sido Bosco y luego el resto de compañeros ha ido cayendo al agua. En un momento dado, solo tres concursantes se encontraban en pie: Jorge, Sofía y Abraham. Finalmente, el ganador se ha decidido enseguida porque Jorge y Abraham han caído a la vez y Sofía se ha convertido en la nueva líder.

Sofía se ha tirado al mar en cuanto ha ganado y ha ido a fundirse con Abraham en un fuerte abrazo para celebrar la victoria. Abraham le ha colocado el collar de líder cuando han llegado a la orilla de la playa y Sofía se ha alegrado mucho por su triunfo en la prueba de líder.

Jorge Javier ha felicitado a Sofía y le ha recordado que además de ser su cumpleaños ha ganado el collar: "Mejor no lo puedes hacer". La ganadora de 'SV 2018' ha dicho unas bonitas palabras tras vencer en el juego y ha hecho referencia al vídeo que le ha enseñado el programa sobre la felicitación de su familia: "El vídeo que me habéis enseñado me ha dado un chute de energía y creo que ha sido por el vídeo. Estoy como si lo hubiera ganado también Abraham".

El presentador no ha estado conforme con la victoria de Sofía y le ha preguntado una duda a Abraham: "¿Te has tirado?" Abraham inmediatamente lo ha negado en rotundo: "No, Sofía es dura, es buena competidora y es una persona que se merece ganarme hoy porque no siempre se puede ganar y esta vez has sido tú".

Jorge Javier ha vuelto a insistir y le ha dicho la misma pregunta. De nuevo, el superviviente ha intentado convencer al presentador de 'SV All Stars': "Siempre hay algo mejor que tú en el algo y esta vez ha sido Sofía, te lo prometo". Tras esto, Abraham ha querido felicitarle el cumpleaños a Sofía.

La ganadora del juego de líder ha expresado mucha emoción al hablar tras convertirse en líder y ha comentado cosas bonitas de Abraham: "Estoy muy feliz, muy orgullosa y súper contenta de estar aquí. Yo soy fiel a los míos, estoy con quien me hace sentir bien y sé que no me van a traicionar y uno de ellos es Abraham".

Noche de emociones: Sofía ha recibido la felicitación de sus familiares

La noche para Sofía ha sido muy especial porque a parte de ganar la prueba de líder ha podido escuchar un bonito de vídeo en el que sus familiares le han enviado un montón de mensajes para felicitarla el cumpleaños. Sofía no ha podido aguantar las lágrimas en cuanto ha escuchado a su madre, a su novio y a su hermano.