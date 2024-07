Raquel Lozano carga contra Sofía Suescun y hace una predicción: "El karma existe"

Raquel Lozano y Sofía Suescun se conocen muy bien porque han convivido juntas durante varias semanas: primero coincidieron en ' Gran Hermano 16' y luego en la casa de Guadalix de la Sierra de nuevo porque concursaron a la vez en la primera edición de 'GH DÚO'. Su relación nunca ha sido buena y sigue sin serlo en la actualidad, por lo que a los seguidores de la hija de Maite Galdeano no le han sorprendido las críticas de la extremeña en la red social X.

"Cuanta maldad para 28, ¿no?? ¡Alucino!", ha comentado en un tuit Raquel al ver las discusiones que Sofía ha protagonizado tanto con Marta Peñate como con Olga Moreno . La ex de Omar Sánchez se lleva muy bien con la canaria y es su ganadora, por lo que no le ha gustado nada ver a su 'archienemiga' discutir con ella en la Palapa hasta el punto de que su amiga abandonó la Palapa .

"Cómo disfruta, ¿eh? Cómo se ríe… no te preocupes, Sofía, que no eres Dios y el karma existe… ¡qué mala eres! Te irás prontito", ha añadido Raquel Lozano, que cree que la influencer tiene los días contados en 'Supervivientes All Stars' por haberse alegrado de la expulsión de Olga Moreno frente a Jorge Pérez en la tercera gala.