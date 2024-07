La rotunda decisión de Sofía Suescun marca unas tensas nominaciones: "Dije que jamás lo haría"

Marta Peñate : nomino a Abraham porque me da la gana, no me han gustado muchas cosas que ha hecho. Siempre ganas las pruebas de líder y fuera de ahí tampoco es que no sea un gran superviviente y, encima, intentó meter mierda entre Lola y yo.

Bosco Martínez Bordiú : he cambiado esta semana, voto a Alejandro porque no ha estado frente al público, a Lola le han dado demasiados palos hoy como para darle más.

Alejandro Nieto : nomino a Abraham porque creo que tengo que hablar con él alguna cosa, me ha dejado entreveer esta semana que yo he cambiado con él. Y, a parte creo que hay mejores supervivientes que él ahora mismo.

"Un día dije que jamás nominaría a Marta , creo que sería injusto nominar a Jorge porque lleva dos semanas consecutivas nominado, creo que no sería justa conmigo misma sintiendo lo que he sentido porque ha sido bastante denigrante , entonces Marta, te nomino", explicaba Sofía nominando directamente a Marta Peñate.

Tras esto, Jorge Pérez valoraba la tensa noche vivida en la palapa: "Estas cosas no me gustan, entiendo que esto es parte del reality, la convivencia, pero ver a compañeros y amigos tan mal como he visto a la gente esta noche, no me gusta".