Olga Moreno se pronuncia sobre su enemistad con Abraham y Sofía: ''Él juega sucio, ella no es trigo limpio''

Olga Moreno se convirtió en la segunda expulsada de 'Supervivientes All Stars'

La exconcursante se pronuncia sin pelos en la lengua sobre sus compañeros y su paso por el concurso

Olga Moreno, al borde de las lágrimas al leer la carta que escribió a su 'yo futuro': ''Veo la vida diferente''

Tras convertirse en la segunda expulsada de ‘Supervivientes All Stars’, Olga Moreno se abre por completo en una entrevista en la que habla de su paso por el concurso, sus enemistades y sobre cómo le afectó el fallecimiento de su madre.

Olga, muy orgullosa con cómo ha ido su paso por el concurso, confiesa estar ‘’contenta y bastante feliz’’, aunque tiene la espinita clavada de haberse ido tan pronto: ‘’Me da mucha pena porque no he dado lo que yo soy pero estoy contenta. Estoy disfrutando, me hacía falta disfrutar de la soledad y la tranquilidad’’.

Olga se pronuncia sobre su enemistad con Abraham y Sofía

Olga y Abraham protagonizaron alguna que otra discusión, algo que no ha sido del agrado de la exconcursante durante su paso por el concurso y se pronuncia, muy contundente, sobre el concursante:

‘’Me da mucha pena porque con Abraham me llevaba bien, pero me llevo un sabor de boca muy malo. No creo que sea mal chico, pero juega un poquito sucio’’.

Además, revela si la relación podría mejorar entre ambos: ‘’Puede que sí, en mi edición me pasó con Tome Brusse y después lo conocí y me encanto, nos conocimos, lo que pasa que la gente que es así prefiero tenerla lejos que cerca y me da un poco igual, para que voy a engañar''.

Por otro lado, la exconcursante se pronuncia también sobre su relación con Sofía Suescun: ‘’Sofía es algo fuera de mi vida. Ni me voy a llevar bien, sabía que no me iba a llevar bien dentro, no por mi parte porque he intentado que haya armonía aunque sé que no iba a ser mi amiga’’.

‘’A mí las personas que son falsas y que te dan la puñalada como me lo ha hecho a mi, a Marta, a Lola y como lo que no vemos, que nadie ha visto, pero yo lo he vivido, es muy difícil convivir con ella’’, sentencia Olga.

Olga, muy directa con Sofía, devela lo que piensa de ella: ‘’Esta chica no es trigo limpio, lo siento y me da mucha pena decirlo, pero lo que he vivido no me ha gustado nada (…) Sofía no me conoce, no he coincidido con ella, no ha tenido la oportunidad de conocerme (…) Tenemos valores y a esta chica se le perdió en el colegio’’.

La exconcursante habla sobre cómo le afectó la muerte de su madre

Olga recibió el duro golpe del fallecimiento de su madre Rosa Obrero, días antes de poner rumbo a 'Supervivientes All Stars' y la complicada situación le ha afectado durante su paso por el concurso.