"Me ha llamado la atención que ellas han pedido disculpas, pero a él no le ha valido, ha seguido atacando y hablando de malas formas, ha estado bastante feo", reflexionaba Adara Molinero, que al terminar sus palabras, Jorge Javier Vázquez aprovechaba para decirle algo: "Estás impresionante" . Algo que esta agredecía.

Marieta, en referencia a esta misma discursión entre los tres concursantes, comenzaba a hablar y el presentador aseguraba que "ella también" está impresionante, pero la exsuperviviente de la edición de 2024 bromeaba con esto: "Me he puesto un poco celosa". "Te lo he dicho también", añadía Jorge Javier, que también hacía un divertido comentario sobre su 'look': "Llevas el traje de la misma tela que el sofá".