Sofía Suescun, desolada tras la expulsión de Abraham García de 'Supervivientes All Stars': "Hemos tenido conversaciones bastante profundas"

Finalmente, Jorge Javier comunicaba que Abraham era el expulsado. "Disfrutad, que esto no se vive dos veces. Y vosotros tenéis esta oportunidad", le apuntaba Abraham al resto de concursantes. "He disfrutado muchísimo. Grandes compañeros y supervivientes. Desde Marta hasta Lola. Disfrutad esto, es una suerte. ¡Os quiero!", añadía muy emocionado, después de haberle dado las gracias a Laura Madrueño por haber sido "una gran profesional".

"Eres un rayo. Tienes una energía única que nos la has transmitido a todos. Gracias por haber venido y compartir todo esto con estas leyendas", eran las emotivas palabras de Laura Madrueño sobre Abraham. "Esta vez que sepáis que he ganado más que la primera vez que gané el concurso. He conseguido sacarme esa raíz que me estaba matando", aseguraba el ya exconcursante de 'SV All Stars'. Abraham nos dejaba un momentazo, tras ser preguntado sobre qué es lo primero que comerá: "Soy carnicero, imagínate. Me voy a poner morado de torreznos".