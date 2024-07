Sofía Suescun revoluciona las nominaciones con su dardo a Jorge Pérez: "Eres el primero que cae en las tentaciones"

Sofía Suescun, como líder de esta semana, toma dos importante decisiones en las nominaciones

Jorge Pérez, Alejandro Nieto y Bosco Martínez Bordiú, nominados de esta semana

Sofía Suescun lanza un romántico mensaje a Kiko Jiménez tras convertirse en líder

Sofía Suescun, que se quedaba desolada con la marcha de Abraham García, conseguía el collar de líder por segunda semana consecutiva en 'Supervivientes All Stars' y no iba a pasar desapercibida en estas nominaciones en las que tenía que tomar dos importantes decisiones e iba a terminar teniendo un tenso encontrazo con Jorge Pérez en directo tras sus palabras al nominarle directamente.

Así han sido las cuartas nominaciones de 'Supervivientes All Stars'

Lola: nomino a Bosco porque, aunque nos llevamos bien y es un cielo de niño, no hace muchas cositas, hay que ponerle un poco las pilas.

Marta Peñate: nomino a Logan, porque no me apetece nominar a Bosco y si tiene el tridente que lo use.

Logan Sampedro: nomino a Marta porque estuvo detrás de todas las discusiones y soy una persona a la que no le gustan los problemas.

Bosco Martínez Bordiú: nomino a Alejandro ya que es la persona que no ha sido juzgada aun por el público.

Alejandro Nieto: nomino a Bosco porque pienso que de los que estamos ahora mismo es el más flojito, en intensión, en hacer cosas… como superviviente no lo veo, la verdad.

Jorge Pérez: mi nominado es Bosco, le aprecio muchísimo, me parece un chico excelente, pero es verdad que no tiene mucha iniciativa a la hora de hacer las cosas, hay que estar siempre encima de él. Tienes muchas virtudes, pero tiene que trabajar un poco más esas carencias que, como grupo nos tenemos que encargar de ellas.

Con los votos dados, Bosco Martínez Bordíu era el claro señalado por el grupo con tres votos, pero había un triple empate entre Alejandro, Logan y Marta que iba a tener que desempatar Sofía Suescun como líder.

“Mira que me quedé dándole vueltas a la nominación de Marta porque estaba pasando lo que todos vivimos y lo más normal era nominar a la persona que me estaba atacando, pero estuve dándole vueltas con un run, run que no me dejaba tranquila”, explicaba Sofía sobre cómo se sintió tras nominar a Marta en las pasadas nominaciones como líder y aseguraba que no iba a volver a hacerlo: “No me sale nominar a Marta y voy a nominar a Alejandro”.

Tensión entre Sofía Suescun y Jorge Pérez durante las nominaciones

Tras tomar esta decisión, Sofía tenía que decir el nombre de su nominado directo después de haber ganado la prueba de líder: “Mi nominación directa va para Jorge, me ha sentado bastante mal el discurso populista de lo que está bien”. Y, es que, a Sofía no le había gustado nada que Jorge le echase en casa momentos antes en la palapa que hubiera decidido comerse su tarta de cumpleaños juntos a Abraham, en vez de elegir una recompensa para todo el equipo.

“No es un discurso populista, me alegro de que te haya sentado bien la tarta, pero no le quieras dar la vuelta porque queda feo", respodía Jorge y esta le lanzaba un dardo en directo: "Precisamente tú que eres el primero que caes en las tentaciones me tendrías que entender un poco. Yo he caído en la tentación, pero tú también lo has hecho". "Yo no caigo en ninguna tentación, no te vayas a equivocar", respondía este visiblemente molesto y Marta Peñate saltaba en defensa de este: “Ese comentario tan sucio, ¿a qué viene? Hay comentarios que tienen mucha maldad y espero que la gente lo vea".

Bosco Martínez Bordiú, Alejandro Nieto y Jorge Pérez, nominados