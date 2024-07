Sofía revela la sorprendente cifra de dinero que se gasta Maite Galdeano al mes: "Una media de..."

El presentador , fiel a las reglas del concurso, le ha comunicado a Sofía que no podía contarle nada de lo que estaba pasando en el exterior . Sin embargo, la superviviente ha insistido en que eran informaciones muy simples como para que no se las pudiese decir. "¿Kiko qué hace?, ¿está guapo por lo menos?", le ha preguntado la concursante cada dos por tres.

Tras esto, Sofía ha nombrado a su madre : "Y a mi madre le seguimos buscando pretendiente, tenía varias citas pendientes". El presentador desde España le ha comunicado que eso es muy difícil por el tema del dinero, ya que Maite no es gastadora: "Lo de tu madre es muy complicado porque ella no se quiere gastar absolutamente nada. Tu madre es meter, nunca sacar".

La respuesta de Sofía ha sido un 'no' rotundo: "Los Reyes no pasan, de pequeña sí. Era la niña más feliz del mundo, pero ahora no". Sofía ha indicado que en su casa no se hacen regalos: "No somos muy de regalos en mi casa. Mi mayor regalo es lo que tengo allí: mi madre, mi hermano, mi amor. Espero que estén a tope conmigo".