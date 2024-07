Bosco, emocionado, reflexiona tras leer la carta que le escribió a su 'yo futuro': ''He cumplido con todo''

Bosco se proclamó vencedor de 'Supervivientes 2023' , y pese a que fue una de las experiencias más duras de su vida, no dudó en lanzarse por completo de nuevo a su segunda experiencia, esta vez en 'Supervivientes All Stars' , de donde fue expulsado hace tan solo unos días.

Tras leer su carta, el exconcursante hace una pequeña reflexión: ‘’Qué bonito, la verdad que reflexionando sobre esta carta que me escribí a mi mismo, creo que he clavado todas. Una, estos morenísimo, dos estoy flaquísimo, tres estoy preparado para ir de fiesta con mis amigos’’.

‘’Yo creo que en esta aventura he hecho más amigos que enemigos y he recordado las palabras de mi amigo Manuel de ‘y no pasa nada’ y he añadido la de ‘la vida sigue igual’. Estoy satisfecho porque he cumplido con todo lo que he escrito aquí’’, explica, emocionado.