Lola, completamente rota al escuchar un mensaje de su novio, Álex: “Echo de menos mi vida, soy una afortunada”

“ Mi sol, gracias, te amo, mi amor. Me encanta mi vida , me encanta mi casa, le quiero muchísimo. Echo de menos los consejos, porque él me ayuda mucho. Él me intenta mejorar y lo consigue. Echo de menos mi vida, soy muy feliz , soy una afortunada por todo lo que tengo a mi alrededor”, ha pronunciado Lola, entre lágrimas.

“ Que ella es muy reacia a aparecer en televisión ”, detallaba Jorge, a lo que Marta respondía: “ Ya, ya. ¿Pero Tony bien no? No me ha dejado, ¿no? ¿Te imaginas? ”, seguía con su tono dramático habitual. Desde plató, Tony Spina no podía evitar sonreír y asentir con la cabeza.

Acto seguido, Marta ha comentado el mensaje de su madre, el cual reconocía no haber entendido bien del todo por los nervios: “Ya sabe que la frialdad no va ligada a mí. Me encantaría tener un poco de la estabilidad y la cordura que mi madre tiene, siempre me dice que me meta en yoga y en pilates, pero no me meto porque no me gusta. No soy tan estable y me encantaría serlo”, decía entre lágrimas y risas.