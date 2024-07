Marta Peñate, al límite ante su enfado con Alejandro Nieto y su tensión con Sofía: "Me quiero ir a casa"

Marta Peñate no entiende la actitud de Alejandro Nieto y que no saque la cara por ella

La relación entre Marta Peñate y Alejandro Nieto ha salido muy estrecha desde que están en Honduras, pero en los últimos días no han faltado las tensiones entre ellos y, es que, ella se sorprendía cuando escuchaba una conversación entre él y Sofía Suescun que ha derivado en que la relación entre ellos no esté pasando en su mejor momento y que durante el ‘Conexión Honduras’ estallaba todo en directo.

En el 'Oráculo de Posedón' Alejandro aseguraba estar cansado de la situación y que Marta estuviera molesta con él por su conversación con Sofía, aunque aseguraba no estar condicionado por ella, aunque saltaba la tensión entre ambos.

Marta recriminaba que no la hubiera defendido ante Sofía: "Nunca te he dicho lo que tenías que hacer, pero creo que se puede entender que si te están diciendo algo de una amiga...". Y Alejandro afirmaba estar harto de esto.

Tras estos tensos momentos, Sandra Barneda, al volver de publicidad advertía de que todo había estallado entre Alejandro y Marta y que ella había terminado llorando.

La presentadora conectaba en directo con Honduras y Marta se desahogaba sobre todo lo que había pasado: “Estoy hasta las narices ya, te lo juro. Que ya está, todo es hacia mi persona continuamente, odio tener gente alrededor que no tiene personalidad y suelo elegir gente que la tenga. Yo no quiero palmeros, me equivoco continuamente y quiero gente que me diga que me estoy equivocado y que ese no es el camino”

Dejando claro ella que está viendo que no le gustan: “Llevo viendo semanas que me atacan a mi porque me ven como un rival fuerte y me quieren destruir. Que se centren en otra persona, yo no puedo más, tengo ganas de irme a mi casa con la gente que me quiere”.

Y, es que Marta tiene claro cómo quiere que actúen las personas a las que quiere: “Yo mato por mis amigos, nunca dejare que nadie me hable mal de un amigo mío, ni aunque sea un poco y espero lo mismo de los demás, por lo menos la mitad de lo que yo doy”.

Algo que Alejandro no entendía: “Sinceramente no sé lo que ha pasado. O yo soy tonto o no me entero de nada. No creo que yo haya hecho nada para ir en contra de ella, no me gusta verla así”. Algo a lo que Marta reaccionaba: “Pues que te lo cuente alguien porque yo no te lo voy a contar”

Marta Peñate estalla contra Sofía Suescun

Pero esto no se quedaba aquí, ante las palabras de Sofía Suescun en medio de este cruce de palabras entre Alejandro y Marta, Peñate saltaba completamente contra su compañera visiblemente afectada: "¿Qué tienes que hablar de mis cosas con él? Estás metiendo mierda entre amigos, esto no es de buena persona".