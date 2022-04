Ana Luque pone el toque de humor en su salto junto a Ainhoa Cantalapiedra y Juan Muñoz

A Juan Muñoz lo de saltar no le pilla de nuevas . El cómico ha contado que de pequeño era "un saltimbanqui" y que le encantaba lanzarse desde los trampolines de la piscina de Montjuic. Ha dedicado el salto a su familia y amigos, en especial a su hijo Ángel.

Ainhoa Cantalapiedra no le tiene miedo a nada, ni si quiera a saltar desde el helicóptero. "No me da miedo el salto, se lo dedico a toda la gente que me quiere apoyar, familia, amigos, animales, y toda la gente que nos ve", ha confesado al ganadora de 'Operación Triunfo 2'.