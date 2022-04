Sigue Telecinco EN DIRECTO

Kiko Matamoros ha sido el primero en tirarse desde el helicóptero

El tertuliano ha dedicado el salto a su novia Marta, a sus hijos y a sus nietos Mati y Benji

Kiko Matamoros ha estrenado la nueva edición de 'Supervivientes' convirtiéndose en el primer participante en lanzarse desde el helicóptero. El tertuliano tenía un deseo: hacer el salto con más altura de la historia del programa. Sin embargo, su petición ha sido denegada por motivos de seguridad.

"Según tu complexión y tu edad tenemos que dejarlo casi al ras, tipo Rosa Benito", ha bromeado Jorge Javier Vázquez. "Me parece una seria decisión y me deja muy relajado, tenía miedo, hare lo que queráis que para eso estoy aquí Sois una panda de cabrones, me habéis vacilado de mala manera", ha respondido el colaborador de 'Sálvame'.

"España entera sabía que querías batir el récord pero el helicóptero tiene que estar donde tiene que estar, no se puede jugar con la integridad de los concursantes", le ha comunicado el presentador. "Vale, pero no hacía falta decir lo de la edad", se ha quejado molesto Matamoros. "Eso te lo he dicho yo por hacer la puñeta. No tiene nada que ver con eso", le ha aclarado Jorge.

Kiko preocupado por Marta