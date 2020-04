Ana María Aldón carga sin piedad contra una famosa periodista: "Tienes la cara pinchada y eres muy fea"

Los problemas económicos de A. María

La superviviente siempre ha dicho orgullosa que es muy humilde y ha querido compartir con sus compañeros los graves problemas económicos que tuvo que afrontar en el pasado: “Yo era madre soltera y no tenía ni para comprarle los libros a mi niña. Eso a mí no se me olvida y, cuando tengo, guardo (…) Pero yo tengo mucho orgullo entonces no pedía nada. Me acostaba sin comer pero no pedía nada”, ha reconocido en una conversación con J. A. Avilés e Ivana.