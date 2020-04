Rocío Flores felicita el cumpleaños a su madre Rocío Carrasco muy emocionada: "No quiero hacerte daño"

Rocío Flores pide a su madre una acercamiento al salir de 'SV 2020'

La concursante lleva sin felicitar el cumpleaños a su madre "siete años"

Antonio David dice que desconoce cómo reaccionará Rocío Carrasco

Rocío Carrasco cumple años el 29 de abril y su hija, Rocío Flores, ha querido felicitarla muy emocionada desde ‘Supervivientes 2020’. La concursante ha confesado que es la primera vez que felicita a su madre en "muchos años" y le ha pedido un acercamiento cuando llegue a España: “Me encantaría que las cosas se pudieran arreglar en privado pero estoy en este concurso".

La felicitación de Rocío

Después de haber podido hablar con su novio por videollamada, Lara Álvarez le ha recordado a Rocío que hoy es 29 de abril: “Es el cumpleaños de mi madre”, se ha dado cuenta la concursante al momento echándose a llorar.

La presentadora le ha preguntado a Rocío si, a pesar de los problemas, quería dedicarle unas palabras a su madre y ella, dudosa, ha aceptado muy nerviosa.

“Decirte que muchísimas felicidades, que me encantaría poder decírtelo en privado pero bueno… que disfrutes de tu cumpleaños lo máximo que puedas y que me encantaría que las cosas se pudieran arreglar en privado y no en público pero estoy aquí en este concurso. Yo no quiero hacerte daño para nada. Me encantaría poder hablar cuando llegue”.

Carlos Sobera le da esperanzas

Carlos Sobera ha confesado que se ha enternecido “de una forma absoluta” con las palabras de Rocío y ha señalado el “sentimiento infinito” que la concursante demuestra tener por su madre.

“Creo que si nos ha visto, que seguro que sí, tu madre se habrá conmovido igual que nosotros. Creo que cuando vuelvas de ‘Supervivientes’ tendrás una oportunidad de reencontrarte con la vida”, le ha vaticinado el presentador, a lo que Rocío ha respondido honesta: “Dios te oiga”.

La reacción de Antonio David

En plató, Antonio David Flores ha reconocido que no sabe cómo reaccionará Rocío Carrasco al ver los intentos de acercamiento de su hija pero ha dejado claro que está muy orgulloso el comportamiento de la superviviente: “Me desarma cuando la veo llorar así, me rompe el corazón. Me quedo con ese sentimiento tan puro y con ese corazón tan grande que tiene”.

La llamada con su novio

Pero este no ha sido el único momento que Rocío Flores ha protagonizado en la undécima gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie'. La concursante, al igual que Elena o Hugo Sierra, ha podido hablar con querido novio. La videollamada ha estado llena de cariño y Manuel ha conseguido sorprender a Rocío al aparecer en televisión: "¿Pero qué haces aquí? No me lo puedo creer", ha reaccionado ella alucinando.

Los comentarios sobre Avilés

Además, junto al resto de mortales, Rocío ha hecho varios “comentarios” sobre la homosexualidad de José Antonio Avilés que se han topado con un toque de atención de Carlos Sobera.

En concreto, Rocío ha bromeado con que no se imagina a Avilés haciendo de “activo” en una relación sexual con otro hombre aunque ella ha dejado claro que en ningún momento lo hacía en forma de mofa: “Jamás en la vida me he burlado de nadie y no lo voy a hacer aquí”.

Aun así, Carlos les ha hecho ver la importancia de derribar estigmas con el lenguaje y los concursantes han pedido perdón.

Choque de emocionas para Hugo Sierra