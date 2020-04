Ana María somete su relación con Ortega Cano a análisis: "Yo trabajaba mucho y ganaba mi dinero"

“Yo siempre he sido una mujer trabajadora que ha ganado su propia dinero”, ha asegurado quejándose de la gente que le acusó de intentar ‘pescar’ al torero. La pareja ya lleva ocho años de relación y Ana María nunca olvidará cómo se enteró de que estaba embarazada a los tres meses de noviazgo: “Fui al médico porque me dolían los riñones y me dijeron que el resultado era positivo. Le dije ‘¿A usted le importa si le pasó con el padre por teléfono y se lo dice?”. Según cuenta Ana María, la reacción de Ortega Cano fue de alegría total: “Dijo olé olé”.