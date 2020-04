Antonio David Flores habla del capítulo oscuro entre su hija y Rocío Carrasco: "Es una historia que ocurrió entre su madre y ella cuando tenía 15 años"

Las palabras de Antonio David

Flores ha dejado caer que no sabía de qué episodio hablaba concretamente Avilés y Nagore Robles le ha replicado en directo : “Sí lo sabes, di que no quieres contestar pero lo sabemos todos”. Aun así, el colaborador se ha negado a entrar en más detalles : “Rocío ha dejado claro que no va a entrar en el asunto de su madre y menos lo voy a hacer yo. Esto fue una historia que ocurrió entre su madre y ella con 15 años, era menor de edad, y poco hay que discutir de ahí porque está en manos del abogado y en vía judicial sobre todo aquel que ha comentado el asunto”.

Nagore ha confesado que ella sí le preguntó a Rocío por el tema mientras defendía a su padre en ‘GH VIP 7’ y que le avisó de que había rumores en cuanto a si tenía una actitud “agresiva” o no: “Ella me dijo que evidentemente existían esos rumores y tú me confirmase la semana pasada que a ella le hacía ilusión entrar en ‘Supervivientes’ para que la gente vea que no es una persona agresiva, que está demostrando que no lo es, ni tampoco una persona maleducada”, ha reconocido Nagore defendiendo la actitud de Rocío en sus enfrentamientos con Yiya o Avilés.