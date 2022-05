Las lágrimas del padre de Tania y la madre de Alejandro tras destaparse los comentarios de él sobre las intimidades de su pareja

Alberto, el padre de Tania, ha defendido a su hija a capa y espada y ha condenado los comentarios de Alejandro hacia su hija: " Si hay algo que un hombre no tiene que contar, es las intimidades que hace con su novia ". Además, cree la versión de Marta en la que Alejandro falta el respeto a Tania: "No creo que Marta se haya inventado todo eso", ha confesado.

"Tania lo que quiere es que se le valore y se le respete", Alberto ha querido defender a su hija y ha mandado un claro mensaje a Alejandro Nieto: "Él tiene que ser un caballero y no decir esas cosas en público". Además, ha dejado claro que no va a dejar que nadie pisotee a su hija: "Si él no cambia, se terminará la relación", y ha admitido que el comportamiento de Alejandro le da "vergüenza ajena".