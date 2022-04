Nada más despertarse, Anabel Pantoja vivió en primera persona estas consecuencias: "No puedo hablar", decía. A ella se sumaba también Tania: "Me duele la garganta, no puedo tragar". Su objetivo no era otro que el de evitar a los mosquitos, pero parece ser que en su lugar se encontraron un resfriado.

"Hoy no voy a poder hablar", anunciaba la sobrina de Isabel. Más tarde comentaba lo ocurrido con el equipo y desvelaba el motivo de su afonía: "He pasado la noche fuera de la cabaña para evitar a los mosquitos. Pero no he cogido suficiente abrigo y me he calado y me ha atacado a la garganta".