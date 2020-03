Bea hace balance de su concurso con una pulla a sus compañeros: "La gente va a machete en busca de la cámara"

Bea ha confesado que se ha sentido "pequeña y perdida" en el concurso, cosa que podría haberle perjudicado de cara a la audiencia. "Me he sentido pequeña, cada vez más, y por eso me he ido alejando hasta el punto de dejar de ser yo misma en muchas ocasiones. No tengo ego de orgullo. Solo con no abandonar ya he ganado", explicaba.