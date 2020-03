Bea Retamal última expulsada de 'Supervivientes' 2020: "Estoy muy contenta, quiero una hamburguesa"

Bea ha sido la concursante con más votos para abandonar Playa Desvalida y lejos de venirse abajo, la superviviente se ha puesto muy contenta. "Agradezco la súper experiencia, para mí dos semanas han sido suficiente. De lo único que me arrepiento es de haber sido tan cabezona y de no haber querido meter la cabeza en el mar. Por lo demás doy las gracias, estoy súper contenta y lo que yo necesitaba lo he conseguido. Esta noche espero que me pongan una hamburguesa muy grande, no lo sé. Estoy muy contenta Jorge", ha dicho emocionada. "Me voy a casa con mi madre".