Bruno Sierra, nervioso, aclara qué ha tenido con Ivana Icardi: "No tengo que esconder nada"

Bruno Sierra, contra las cuerdas

Jorge Javier Vázquez ha querido saber qué hay de cierto en esa historia que Yiya contó la semana pasada sobre un presunto tonteo entre Bruno e Ivana Icardi . El implicado ha negado todo tipo de relación y ha explicado de dónde sale este rumor: "No tengo que esconder nada. Cuando me enteré que ella entraba, le escribí un mensaje diciéndole que mucha suerte y que ojalá que no durara tanto como mi hermano".

Para muchos de los presentes en plató, es raro que Bruno haya escrito a Ivana y no a otros concursantes. Por eso, Gloria Camila le ha lanzado una pregunta que no ha sabido responder: "¿Por qué escribiste a Ivana y no a Ana María?". Bruno se ha justificado diciendo que a ella "no la conocía" pero Jorge ha saltado de inmediato: "¡Y a Ivana tampoco!".