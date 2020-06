Hugo anuncia que deja la televisión tras su expulsión y se lleva una lluvia de 'zascas' de Jorge: "No te lo crees ni tú"

Hugo anuncia que deja la televisión

"He estado reflexionando estos días y esto de los realities no es para mí. Este será el último reality que voy a hacer . Me dedicaré con la misma pasión a mi nuevo trabajo . Le digo gracias a la producción, a mi legión que les veré en mi directo y nada, a todos gracias y hasta aquí llegó mi historia televisiva porque no tengo el temple para esta historia", añadía.

Jorge Javier no cree el discurso de Hugo

Pero lo que Hugo no esperaba era que Jorge Javier no le creyese. Mucho menos que se lo dijese en directo. "Para mí eres un concursantre de reality que me encanta pero realmente tu discurso me lo creería si te lo creyeras tú. Te vas como gran perdedor de esta edición y no lo vas a asumir porque si algo ha quedado claro es que no sabes perder. A mí me encantaría tener un padre que me enseñara que en la vida también hay que saber perder. Porque es lo que hace uno normalmente, perder", reflexionaba el presentador.